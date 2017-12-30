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    Общество

    Министр сообщил, когда военным повысят денежные выплаты

    Тема:

    Итоги-2017, прогнозы-2018 (37)

    (обновлено: )10102
    Как подчеркнул Рева, "деньги на повышение денежных выплат военнослужащим в бюджете силовых структур заложены, за это проголосовал парламент, и это уже никто не изменит".
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. 

    Андрей Рева о недостатках пенсионной реформы. Видео
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    Министр соцполитики Украины Андрей Рева сообщил, что с 1 января будущего года будет повышено денежное содержание для действующих военнослужащих, передает Цензор.НЕТ.

    По его словам, новая структура денежного содержания будет введена позже — после принятия нового закона о пенсионном обеспечении военнослужащих.

    "Повышение денежного довольствия действующим военнослужащим произойдет с 1 января 2018-го года в объемах, предусмотренных постановлением 704 и новыми тарифными разрядами. Деньги на повышение денежных выплат военнослужащим в бюджете силовых структур заложены, за это проголосовал парламент, и это уже никто не изменит", — заявил Рева.

    Министр отметил, что структура денежного содержания, предусмотренная постановлением №704, будет введена после принятия нового закона о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников силовых органов, как это "предусмотрено законом о пенсионной реформе, принятом Верховной Радой 3 октября".

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    По его словам, в первом квартале 2018 года в Верховную Раду планируют вынести новый пенсионный закон для военнослужащих и сотрудников силовых структур и принять его.

    "Этот закон должен установить новый порядок назначения и перерасчета пенсий. После принятия нового закона пенсии и социальные выплаты для военных пенсионеров будут увеличиваться в течение 2018 года, начиная с 1 января (задним числом)", — заявил министр.

    Ранее министр социальной политики Андрей Рева пообещал, что всем, кто был официально трудоустроен до попадания в плен в Донбассе, будет засчитан трудовой стаж.

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    Министр социальной политики Андрей Рева
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