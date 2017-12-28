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    Власти предлагают выплатить по 100 тыс грн освобожденным из плена

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (398)

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    Министр социальной политики Андрей Рева пообещал, что всем, кто был официально трудоустроен до попадания в плен в Донбассе, будет засчитан трудовой стаж.
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Anatolii STEPANOV / AFP

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Министерство социальной политики Украины предлагает Кабмину выплатить по 100 тысяч гривен социальной помощи всем, кто был освобожден из плена на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил на итоговой пресс-конференции в четверг глава ведомства Андрей Рева.

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    "Нами подготовлен сейчас проект постановления о предоставлении им (помощи освобожденным в рамках обмена пленными в Донбассе — ред.), каждому из тех, кто освобожден… Наше предложение будет в том, чтобы дать каждому из тех, кого вчера освободили, по 100 тысяч гривен (3,5 тысячи долларов)", — сказал Рева.

    Он пообещал, что всем, кто был официально трудоустроен до попадания в плен в Донбассе, будет засчитан трудовой стаж.

    Также Рева сообщил, что поручил управлениям соцзащиты на местах изучить, в чем нуждаются освобожденные из плена.

    В среду в Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно.

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