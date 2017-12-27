МВД: биометрический контроль иностранцев заработал во всех аэропортах Украины

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КИЕВ, 27 дек - РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины заявило о начале работы системы биометрического контроля при пересечении границы в аэропортах.

Ранее биометрический контроль в тестовом режиме заработал на всех основных пунктах пропуска на украинско-российской границе, с 1 января он будет введен на постоянной основе. Ранее в среду МВД заявило, что биометрический контроль заработал при пересечении границы на железнодорожном транспорте.

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"Биометрический контроль в аэропортах в действии", - говорится в сообщении МВД Украины в Twitter.

Біометричний контроль в аеропортах у дії!

Швидка приємна процедура і ви вже в Україні! 🇺🇦#ДПСУ pic.twitter.com/NKYh7SKB9D — МВС України (@MVS_UA) 27 декабря 2017 г.

Ранее в аэропорту "Киев" состоялась презентация системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил на презентации, что система заработает на 157 основных пунктах пропуска на украинской границе с 1 января 2018 года.

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Президент Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.