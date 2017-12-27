В Украине заработал биометрический контроль на ж/д транспорте

КИЕВ, 27 дек - РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины сообщило о начале работы системы биометрического контроля при пересечении границы на железнодорожном транспорте.

Ранее биометрический контроль в тестовом режиме заработал на всех основных пунктах пропуска на украинско-российской границе, с 1 января он будет введен на постоянной основе.

"Биометрический контроль на железнодорожном транспорте в действии! Быстрая приятная процедура - и вы уже в Украине", - говорится в сообщении МВД в Twitter.

Біометричний контроль на залізничному транспорті у дії!

Швидка приємна процедура і ви вже в Україні! 🇺🇦#ДПСУ #новини pic.twitter.com/L78bEs9J7j — МВС України (@MVS_UA) 27 декабря 2017 г.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян опубликовал в своем Facebook видео (на момент публикации недоступно - ред.), в которых рассказывается, как биометрический контроль будет работать в аэропортах и на железной дороге. По его словам, биометрический контроль будут проходить граждане 71 страны, откуда "могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности нашего государства".

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Ранее в аэропорту "Киев" состоялась презентация системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. По данным Госпогранслужбы, биометрический контроль будет предполагать сбор отпечатков пальцев у иностранцев. Наличие биометрического паспорта для въезда не является обязательным.