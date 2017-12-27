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    В Украине заработал биометрический контроль на ж/д транспорте

    Тема:

    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия (12)

    (обновлено: )14712
    Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян опубликовал видео, в которых рассказывается, как биометрический контроль будет работать в аэропортах и на железной дороге.
    Железная дорога. Архивное фото
    RIA News Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 дек - РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины сообщило о начале работы системы биометрического контроля при пересечении границы на железнодорожном транспорте.

    Ранее биометрический контроль в тестовом режиме заработал на всех основных пунктах пропуска на украинско-российской границе, с 1 января он будет введен на постоянной основе.

    "Биометрический контроль на железнодорожном транспорте в действии! Быстрая приятная процедура - и вы уже в Украине", - говорится в сообщении МВД в Twitter.

    Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян опубликовал в своем Facebook видео (на момент публикации недоступно - ред.), в которых рассказывается, как биометрический контроль будет работать в аэропортах и на железной дороге. По его словам, биометрический контроль будут проходить граждане 71 страны, откуда "могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности нашего государства".

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    Ранее в аэропорту "Киев" состоялась презентация системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. По данным Госпогранслужбы, биометрический контроль будет предполагать сбор отпечатков пальцев у иностранцев. Наличие биометрического паспорта для въезда не является обязательным.

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