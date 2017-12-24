В полиции прокомментировали "убийство" журналистки

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина.

В полиции Полтавской области опровергли информацию об убийстве журналистки Ирмы Крат в городе Гадяч, передает УНН

"Это — фейк. Мы опросили персонал кафе "Меркурий", где, якобы, произошло "убийство", осмотрели территорию. Более того, за последние сутки никаких убийств в городе или сообщений об обнаружении умерших неизвестных не зафиксировано. Сейчас свяжемся с родственниками Крат, которая проживает в Киеве, чтобы окончательно убедиться", — сообщил начальник отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев.

Позже Крат стала писать другие сообщение на своей странице, в том числе о похищении в 2016 году.

Ранее на странице украинской журналистки Ирмы Крат появилась информация о ее убийстве. Инцидент якобы произошел утром в воскресенье, 24 декабря.