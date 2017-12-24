наверх
24.12.201715:30
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В полиции прокомментировали "убийство" журналистки

    (обновлено: )20202
    Как сообщили в полиции, за последние сутки никаких убийств в городе или сообщений об обнаружении умерших неизвестных не зафиксировано.
    Полиция Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. 

    Пресс-конференция. Архивное фото
    JOE KLAMAR / AFP
    Во всем происходящем с Украиной виноваты... журналисты
    В полиции Полтавской области опровергли информацию об убийстве журналистки Ирмы Крат в городе Гадяч, передает УНН.

    "Это — фейк. Мы опросили персонал кафе "Меркурий", где, якобы, произошло "убийство", осмотрели территорию. Более того, за последние сутки никаких убийств в городе или сообщений об обнаружении умерших неизвестных не зафиксировано. Сейчас свяжемся с родственниками Крат, которая проживает в Киеве, чтобы окончательно убедиться", — сообщил начальник отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев.

    Позже Крат стала писать другие сообщение на своей странице, в том числе о похищении в 2016 году.

    Ранее на странице украинской журналистки Ирмы Крат появилась информация о ее убийстве. Инцидент якобы произошел утром в воскресенье, 24 декабря.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана