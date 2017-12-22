Союз журналистов раскритиковал решение суда по убийству Веремия

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КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Национальный союз журналистов Украины возмущен решением суда, который приговорил к четырем годам лишения свободы условно Юрия Крысина, обвиняемого в причастности к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия, и требует оценки приговора от президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко и главы МВД Арсена Авакова, сообщил в пятницу глава союза Сергей Томиленко.

Ранее Шевченковский районный суд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы условно и отпустил из зала суда.

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"Национальный союз журналистов Украины требует от президента, генпрокурора и министра внутренних дел дать политическую и правовую оценку действиям сотрудников МВД и ГПУ (Генеральная прокуратура — Ред.), а также решению Шевченковского районного суда по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия", — написал Томиленко на своей странице в Facebook.

Sergiy Tomilenko/Facebook, 22 декабря 2017

Глава союза журналистов считает, что "нужна четкая политическая оценка решения суда и действий правоохранительных органов, которые предоставили суду такие материалы, которые сделали возможным позорный приговор".

Веремий был жестоко избит и застрелен в центре Киева в феврале 2014 года.