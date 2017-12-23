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    Спасатели в канун праздников переходят на усиленный режим

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    В ГСЧС сообщили, что на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тысяч спасателей и свыше 2 тысяч единиц техники ГСЧС, среди которых самолет Ан-26.
    Спасатели ГСЧС
    dsns.gov.ua

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Спасатели приступают к усиленному режиму несения службы на период празднования Рождественских и Новогодних праздников.

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    Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на руководителя ведомства Николая Чечеткина.

    "На период празднования Рождественских и Новогодних праздников подразделения ГСЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера", — сказал Чечеткин.

    В каждом регионе проводится уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением относительно действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

    "С 23 по 26 декабря организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам обеспечения техногенной и пожарной безопасности на объектах, где будут проводиться мероприятия в период рождественских и новогодних праздников, и на случай общих действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных происшествий. Кроме того, будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей", — сообщил Чечеткин.

    С 26 декабря на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тысяч спасателей и свыше 2 тысяч единиц техники ГСЧС. А также в готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС — самолет Ан-26.

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    Ранее в полиции Киева сообщили, что наибольшее количество преступлений в текущем году было совершено в Деснянском районе Киева — там, по состоянию на конец ноября там совершили почти 10 000 правонарушений.

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