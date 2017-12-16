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    Общество

    Наводнение в Закарпатье: эвакуированы 150 человек

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    Украина в тисках непогоды (391)

    (обновлено: )32910
    В результате сильных осадков в Ужгородском, Виноградовском, Воловецком, Иршавском, Тячевском районах произошло подтопление: 803 - домохозяйств, 66 - подвальных помещений; 1987 га - сельхозугодий.
    Наводнение в Закарпатье
    moskal.in.ua

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. В Закарпатской области в результате повышения уровня воды в реках эвакуировали 146 жителей с. Ольховка Иршавского района из 40 домов. Их расселили по родственникам. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

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    "В результате сильных осадков в Ужгородском, Виноградовском, Воловецком, Иршавском, Тячевском районах произошло подтопление: 803 — домохозяйств (самовольная застройка в низинах и зонах возможного подтопления) 66 — подвальных помещений; 1987 га — сельхозугодий; 7 — участков автомобильных дорог общей протяженностью 1470 м (высота водяного покрова 10-20 см), частично повреждены 2 — мостовые переправы местного значения", – говорится в сообщении.

    Подтоплений жилых домов не зафиксировано. Пострадавших нет.

    moskal.in.ua
    Наводнение в Закарпатье

    Ранее наводнение в Закарпатье повредило мост.  Люди в селе остались без дороги.

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