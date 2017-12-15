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    В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за резкого похолодания

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    После продолжительной теплой погоды в Крыму в связи с прохождением холодного фронта 17, 18, 19 декабря ожидается резкое изменение погодных условий, сообщает крымское управление МЧС РФ.
    Осень в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 дек – РИА Новости Украина. В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким похолоданием, температура воздуха в ближайшие дни понизится на 8-10 градусов, сообщает крымское управление МЧС РФ.

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    В пятницу воздух на полуострове прогрелся до +15 градусов.

    "После продолжительной теплой погоды в Крыму в связи с прохождением холодного фронта 17, 18, 19 декабря ожидается резкое изменение погодных условий: днем 17 и ночью 18 декабря сильные, местами очень сильные дожди, в горах переходящие в снег. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду, 18-19 декабря понижение температуры воздуха на 8-10 градусов", — говорится в сообщении.

    Спасатели призывают соблюдать правила безопасности при непогоде.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Украина пройдут через нынешние сложности из-за Крыма.

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