Названы сроки запуска автомобильного движения по мосту в Крым

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Минтранс РФ подтверждает планы запустить до конца 2018 года рабочее движение по автомобильной части моста в Крым, заявил министр транспорта Максим Соколов.

"Конечно, мы подтверждаем, что Минтранс справится с этой задачей, и однозначно до конца следующего года рабочее движение по автомобильной части крымского транспортного перехода будет открыто, причем это касается не только самого мостового сооружения, но и подходов к нему", — сказал он в интервью "Россия-24".

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В начале декабря строители моста в Крым завершили сооружение всех 288 опор автодорожной части и почти полностью создали его мостовое полотно.