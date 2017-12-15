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15.12.201712:31
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    Названы сроки запуска автомобильного движения по мосту в Крым

    (обновлено: )780150
    В начале декабря были построены почти три сотни опор автодорожной части моста на полуостров. Запуск автомобильного движения запланирован на конец 2018 года.
    Строительство моста в Крым
    most.life

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Минтранс РФ подтверждает планы запустить до конца 2018 года рабочее движение по автомобильной части моста в Крым, заявил министр транспорта Максим Соколов.

    "Конечно, мы подтверждаем, что Минтранс справится с этой задачей, и однозначно до конца следующего года рабочее движение по автомобильной части крымского транспортного перехода будет открыто, причем это касается не только самого мостового сооружения, но и подходов к нему", — сказал он в интервью "Россия-24".

    Смотрите также: Появились новые кадры моста в Крым с высоты птичьего полета

    В начале декабря строители моста в Крым завершили сооружение всех 288 опор автодорожной части и почти полностью создали его мостовое полотно.

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