Посольство РФ с иронией отнеслось к новой версии инцидента в Солсбери

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

КИЕВ, 17 апр – РИА Новости Украина, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне не удивлено появлению очередной версии инцидента в Солсбери, на этот раз, про "жидкое состояние" вещества, которым могли быть отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заявил РИА Новости представитель посольства.

Ранее британское министерство по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству Великобритании (DEFRA) заявило, что использованное при отравлении в Солсбери нервно-паралитическое вещество находилось в "жидком состоянии".

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"Мы не удивлены появлением очередной версии отравления в Солсбери, о которой, как и ранее, посольство узнало из британских СМИ. Британские власти по-прежнему не считают необходимым официально информировать российскую сторону о ходе расследования. Как мы неоднократно заявляли, такой нетранспарентный и неконструктивный подход не способствует установлению истины, а также вводит в заблуждение британскую и российскую общественность", — отметил представитель посольства на просьбу прокомментировать заявление DEFRA.

"Что касается появления новых версий, то их количество, действительно, впечатляет. Со ссылками на источники на Уайтхолле (в правительстве Британии – ред.) и органах безопасности сначала утверждалось, что отравляющее вещество было распылено через вентиляционную систему автомобиля, затем – что оно было нанесено на ручку входной двери дома Сергея Скрипаля в виде прозрачного геля, теперь речь идет о "жидкости". И что примечательно, никакого опровержения/подтверждения со стороны британских государственных структур так и не последовало. Интересно, какая версия появится завтра?", — задается вопросом собеседник агентства.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.