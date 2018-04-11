Вертолет потерпел крушение в Хабаровске, погибли все, кто был на борту

КИЕВ, 11 апр – РИА Новости Украина. Полиция оцепила место крушения вертолета в Хабаровске, сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

Вертолет авиакомпании "Восток" упал 11 апреля в 11.30 (4.30 по Киеву), по данным источника в экстренных службах региона, погибли шесть человек. На месте организованы поисковые работы.

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"В Хабаровске на месте жесткой посадки вертолета сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка, а также осуществляют контроль и помощь в проезде спецтраспорта на место происшествия", — сообщает полиция.

В то же время в СК РФ СК заявили, что рассматривают "три стандартных версии падения вертолета": неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилота. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Напомним, при крушении российского самолета Ан-26 в Сирии, которое произошло в начале марта, погибли 27 российских офицеров, из которых один в звании генерал-майора.