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    Вертолет потерпел крушение в Хабаровске, погибли все, кто был на борту

    (обновлено: )24712
    Вертолет авиакомпании "Восток" упал 11 апреля в Хабаровске, по данным источника в местных экстренных службах, погибли шесть человек. На месте организованы поисковые работы.
    На месте крушения вертолета в России
    amurmedia.ru

    КИЕВ, 11 апр – РИА Новости Украина. Полиция оцепила место крушения вертолета в Хабаровске, сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

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    dronarium.com.ua
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    Вертолет авиакомпании "Восток" упал 11 апреля в 11.30 (4.30 по Киеву), по данным источника в экстренных службах региона, погибли шесть человек. На месте организованы поисковые работы.

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    "В Хабаровске на месте жесткой посадки вертолета сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка, а также осуществляют контроль и помощь в проезде спецтраспорта на место происшествия", — сообщает полиция.

    В то же время в СК РФ СК заявили, что рассматривают "три стандартных версии падения вертолета": неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилота. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

    Напомним, при крушении российского самолета Ан-26 в Сирии, которое произошло в начале марта, погибли 27 российских офицеров, из которых один в звании генерал-майора.

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