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    Во Львовской области потерпел крушение "Карлсон" контрабандистов

    (обновлено: )17240
    Жители Старосамборского района Львовской области отмечают, что самодельный летательных аппарат контрабандистов незаконно пересекал украинско-польскую границу в течение двух лет.
    Летательный аппарат, на котором контрабандисты перевозили сигареты через украинско-польскую границу
    ото Facebook Василь Курий

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Во Львовской области в Старосамборском районе потерпел крушение самодельный летательный аппарат, который использовали контрабандисты.

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    Пилоту удалось сбежать с места крушения, но правоохранители задержали его сообщников, которые прибыли к месту падения и пытались забрать незаконный груз. В группе "Старый Самбор" в Facebook сообщается, что аппарат "самодельный, но сделан довольно профессионально". Двигатель от мотоцикла БМВ позволял перевозить пилота и 11 ящиков контрабандных сигарет.

    Фото Facebook Василь Курий
    Летательный аппарат, на котором контрабандисты перевозили сигареты через украинско-польскую границу

    "Как утверждают местные жители, этот мотылек целых два года жужжал, летая в Польшу и обратно. Поймать его не могли, или не хотели, сел в поле из-за поломки. Пилот сбежал, но на место посадки приехало наземное сопровождение, которое было задержано пограничниками. На горячем взяли трех дельцов, один из Старосамборского района, два из Самборского", — пишет пользователь Facebook Василий Курий.

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