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    Миллер анонсировал снижение транзита газа через Украину

    (обновлено: )825142
    Миллер отметил, что РФ не прекратит полностью транзит через Украину, но объемы будут менее значительные: "По-видимому, речь может идти о 10-15 миллиардах кубометров газа в год".
    Председатель правления компании Газпром Алексей Миллер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что транзит российского газа через Украину не прекратится с вводом газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2", но сократится до 10-15 миллиардов кубометров газа в год.

    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
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    "Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины, потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные. По-видимому, речь может идти о 10-15 миллиардах кубометров газа в год", — сообщил Миллер в эфире Первого канала.

    "Предстоит провести переговоры. Во всяком случае, это не те условия, которые мы получили в рамках рассмотрения иска в Стокгольмском арбитраже", — ответил он на вопрос о том, будет ли заключен контракт на новых условиях.

    По итогам 2017 года транзит российского газа через Украину составил рекордный за последние восемь лет объем – 93,5 миллиарда кубов. В 2016 году транзит российского газа через украинскую ГТС вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубов.

    Как говорил Миллер летом 2017 года, перестройка газотранспортных потоков на территории России предопределяет, что транзит российского газа через Украину к началу 2020 года может составить от 10 до 15 миллиардов кубометров в год.

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