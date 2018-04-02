МЧС РФ сообщило новые данные о смертельном пожаре в ТЦ Кемерово

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. На момент пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" сигнализация работала в режиме ручного управления. Об этом рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев в интервью "Российской газете".

"По нашему мнению, сигнализация была переведена в ручное управление и сигнал "пожар" поступил к охраннику на пульт на первый этаж", — сказал он.

Еникеев пояснил, что если бы сигнализация была включена в автоматическом режиме, то "мгновенно должны были включиться системы дымоудаления, лифты опуститься на первый этаж, все эскалаторы должны были переключиться на спуск, а двери эвакуационных выходов разблокированы".

"Но сигнализация находилась в ручном управлении, а потому охраннику самому нужно было нажимать на пульте кнопки оповещения, отключения лифтов и эскалаторов. Но он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре", — рассказал он. Еникеев также добавил, что пожарные получили сигнал о тревоге по телефону. Кто именно звонил, он не уточнил.

Он также отметил, что причиной перевода сигнализации в ручной режим могли стать сбои в ее работе. "Я так понимаю, что с 19 марта она начала давать сбои и посылать ложные срабатывания и ее отключили, переведя в ручной режим. Но с точностью сказать это можно будет только, когда будет полностью "снята" информация всех событий с контрольного прибора сигнализации", — пояснил Еникеев.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).