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    Гендиректор ТЦ в Кемерово намерена обжаловать решение суда об аресте

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (116)

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    Гендиректор компании-собственника сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, арестованная судом до 25 мая, заявила, что будет обжаловать решение суда.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Гендиректор компании-собственника сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова заявила, что будет обжаловать решение суда о ее аресте.

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    В субботу Заводский районный суд Кемерово арестовал Богданову, гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", компании-собственника торгового центра "Зимняя вишня", до 25 мая.

    "Да", — ответила Богданова на вопрос журналистов, будет ли обжаловать решение суда.

    "Мы обсудим, решим", — сказал РИА Новости адвокат обвиняемой Эдгар Тербалян.

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    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.  Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет в России наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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