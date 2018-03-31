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    Центр Кемерово окружила полиция, идет подготовка к митингу

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (115)

    (обновлено: )24310
    В настоящее время площадь Советов в центре города по периметру перекрыта забором, стоит полиция. В заборе установлегы рамки, через которые пропускают на площадь участников митинга.
    Митинг у администрации Кемерово. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. На площади Советов в центре Кемерово идет подготовка к массовому митингу в память о погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

    Игорь Востриков
    Скриншот с видео
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    Сейчас площадь по периметру перекрыта забором, стоит полиция. В заборе стоят рамки, через которые пропускают на площадь участников митинга.

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    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.  Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет в России наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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