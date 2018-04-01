Опубликовано полное видео пожара и давки в ТЦ в Кемерово

Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший в пожаре всю семью, показал новое видео, снятое во время эвакуации в ТЦ "Зимняя вишня". Запись опубликована на YouTube.

По его словам, это четырехминутная запись с камер видеонаблюдения, которая была обрезана в предыдущих опубликованных версиях ролика. На кадрах видно, что огонь стал распространяться с левой стороны, после чего люди начали бежать в противоположном направлении. Некоторые, наоборот, бросились к очагу возгорания, видимо, для того, чтобы спасти детей. Буквально за минуту дым заполнил все помещение, и изображение пропало.

Также Востриков выложил фрагмент видео давки, которое было заснято камерой в лестничном проходе. Он указал на то, что лестница была слишком узкой — чуть более метра в ширину — и люди столпились в пролетах, пытаясь выбраться.

"Это просто ужас", — сказал Востриков, подчеркнув, что вся его нынешняя деятельность направлена на реформу МЧС.

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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет в России наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).