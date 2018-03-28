Пранкер из Украины объявлен в международный розыск за ложные данные о погибших в РФ

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В среду Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгений Вольнов), который распространил информацию о том, что на пожаре в Кемерово погибли несколько сотен людей.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении Кувикова меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", — сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева и добавила, что срок ареста пранкера составляет два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России.

Никита Кувиков постановлением следователя объявлен в международный розыск. Ему предъявлено заочно обвинение по ч.1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти или вражды). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

По данным следствия, Никита Кувиков публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, "вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).