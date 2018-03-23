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    Россия

    Синоптики объяснили красный снег на юге Украины и России

    (обновлено: )394
    По информации гидрометцентра, частицы пыли из облачного фронта со стороны Средиземного моря, Крита и Северной Африки, окрасили осадки на юге Украины и России.
    В Сочи выпал красный снег
    kkkonstantinov

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В пятницу утром в некоторых районах Краснодарского края выпал снег красного и бурого цветов. Пользователи моментально стали размещать в Instagram снимки странного природного явления.

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    Как сообщили в региональном гидрометцентре, частицы пыли из облачного фронта, пришедшего на юг России со стороны Средиземного моря, Крита и Северной Африки, окрасили осадки. Кроме того, специалисты предпредили, что красный дождь и снег не опасны для людей.

    Ранее сообщалось, что в Одесской области выпал снег желтого и розового цвета. Об этом сообщают пользователи соцсетей, которые выкладывают удивительные фото.

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