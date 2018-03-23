Синоптики объяснили красный снег на юге Украины и России

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В пятницу утром в некоторых районах Краснодарского края выпал снег красного и бурого цветов. Пользователи моментально стали размещать в Instagram снимки странного природного явления.

Как пишут очевидцы явления сравнили виды кавказского ландшафта с фотографиями поверхности Марса.

Как сообщили в региональном гидрометцентре, частицы пыли из облачного фронта, пришедшего на юг России со стороны Средиземного моря, Крита и Северной Африки, окрасили осадки. Кроме того, специалисты предпредили, что красный дождь и снег не опасны для людей.

Ранее сообщалось, что в Одесской области выпал снег желтого и розового цвета. Об этом сообщают пользователи соцсетей, которые выкладывают удивительные фото.