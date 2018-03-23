В Одессе выпал желтый и розовый снег

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В Одесской области выпал снег желтого и розового цвета. Об этом сообщают пользователи соцсетей, которые выкладывают удивительные фото.

Мэр Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что образцы снега были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей для лабораторных исследований.

Фото из открытых источников В Одесской области выпал желтый снег

"Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке — песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено", — написал Абрамченко в Facebook.

Ранее сообщалось, что глыба снега рухнула на девушку в центре Одессы.