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    Общество

    В Одессе выпал желтый и розовый снег

    (обновлено: )39511
    Как уточняется, образцы снега были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины.
    В Одесской области выпал желтый снег
    dumskaya.net

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В Одесской области выпал снег желтого и розового цвета. Об этом сообщают пользователи соцсетей, которые выкладывают удивительные фото.

    Мэр Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что образцы снега были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей для лабораторных исследований.

    Фото из открытых источников
    В Одесской области выпал желтый снег

    "Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке — песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено", — написал Абрамченко в Facebook.

    Ранее сообщалось, что глыба снега рухнула на девушку в центре Одессы.

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