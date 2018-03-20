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    Переписку в мессенджерах нельзя считать тайной - ФСБ РФ

    (обновлено: )280
    Прокуратура РФ во вторник попросила Верховный суд России отклонить иск юристов мессенджера Telegram, требующих отменить приказ ФСБ о дешифровке сообщений.
    Приложение Telegram, архивное фото
    RIA News

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Переписку пользователей Telegram и других мессенджеров нельзя считать тайной, поэтому ФСБ РФ должна иметь право получать ее без судебного решения, заявляют в спецслужбе.

    "Согласно позиции Конституционного суда, переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение. Это не ограничивает права граждан", — заявила представитель ФСБ во вторник в Верховном суде, где рассматривается иск Telegram к спецслужбе.

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    По ее словам, без судебного решения ФСБ будет запрашивать информацию о конкретных пользователях, а не массивы данных о многих людях – в этом случае, "конечно, нужно будет решение (суда)".

    Представляющая мессенджер правозащитная группа "Агора" просит ВС РФ признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года №432, которым утвержден порядок предоставления "организаторами распространения информации" данных, необходимых для декодирования.

    По мнению юристов, оспариваемый приказ противоречит уголовно-процессуальному законодательству, так как тайна переписки может быть ограничена только при наличии нескольких обязательных условий и только в строгом соответствии с порядком, предусмотренным законом.

    Прокуратура во вторник попросила Верховный суд России отклонить иск юристов мессенджера Telegram, требующих отменить приказ ФСБ о дешифровке сообщений.

    "Полагаю, что оснований для удовлетворения иска не имеется", — сказала прокурор, пояснив, что приказ ФСБ принят в полномочном порядке и прошел регистрацию в Минюсте.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании мессенджеров, обязывающий идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

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