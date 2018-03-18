Явка в самых восточных регионах России составила около 30% - ЦИК

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Явка на выборах президента России в самых восточных регионах страны составила к полудню местного времени 30,37%, свидетельствуют данные о предварительной явке на сайте ЦИК.

Так, на Камчатке свои голоса отдали 31% (на 2.00 по Киеву), в Магаданской области 27,7% (3.00 по Киеву), на Чукотке — 47,3% (на 2.00 по Киеву) и на Сахалине 29% (на 3.00 по Киеву).

На 10 утра местного времени явка составила в среднем 10,4%, в том числе в Якутии 11,6%, в Забайкалье 7,5%, в Приморье 9,1%, в Хабаровском крае 11,3%, в Амурской области 11,6% и в Еврейской автономной области 10,7%.

Активнее всех к 10 утра (00.00 по Киеву) проголосовала Чукотка — 28,1%.

На пост президента России претендуют восемь человек.

Накануне в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. Как указано в заявлении министерства, с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ в Украине. В МИД России в свою очередь заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

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