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    РФ в 2017 г поставила оружия на мировой рынок на более $15 млрд - Путин

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    Президент России Владимир Путин заявил, что объем зарубежных поставок вооружений и военной техники растет и в прошлом году составил более 15 миллиардов долларов.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин отметил, что России удается подтверждать статус ведущего поставщика оружия на мировом рынке, объем поставок растет третий год и составил в 2017 году более 15 миллиардов долларов.

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    "Россия держит высокую марку, подтверждает свой статус одного из ведущих поставщиков мирового оружейного рынка. Объем зарубежных поставок вооружений и военной техники растет третий год подряд, в прошлом году составил более 15 миллиардов долларов", — заявил он на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

    Ранее президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

    При этом Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает, и у нее не было и нет планов использовать этот потенциал в наступательных, и тем более агрессивных целях. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже отметил, что Россия не собирается ни на кого нападать, и ее новое оружие не угрожает тем, кто не вынашивает цели нападения на нее.

    При этом Москва ранее неоднократно заявила, что обеспокоена обновленной ядерной стратегией США, предусматривающей повышение роли ядерного оружия.

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