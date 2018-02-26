В России ответили депутату Рады словами Тараса Бульбы

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Депутат Госдумы Руслан Бальбек ("Единая Россия") считает, что у Украины никогда не было друзей, кроме России, дружба Киева с Европой – это недосягаемый мираж, который напоминает "игру в одни ворота".

Ранее депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что Украина поссорилась со своими соседями и "осталась без друзей".

"У Украины никогда и не было друзей за исключением братского российского народа, который в силу своего огромного терпения пытался образумить украинское государство в течение 24 лет. Но после Майдана 2014 года Россия проявила необходимую жесткость в отстаивании национальных интересов и защитила население Крыма. Дружба Украины с Европой — это мираж, который и видим, и в то же время недосягаем", — сказал Бальбек РИА Новости.

"Лучше всего об украинской и европейской дружбе высказался герой Николая Гоголя Тарас Бульба: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" Вся эта так называемая европейская дружба служила лишь интересам антироссийской политики. Ну еще и швыряли мелочь в украинский бюджет — чтобы украинское общество на голодные бунты не поднялось", — добавил он.