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    Россия

    В России ответили депутату Рады словами Тараса Бульбы

    (обновлено: )1044210
    По мнению депутата Госдумы Руслана Бальбека, у Украины никогда не было друзей за исключением братского российского народа, "который в силу своего огромного терпения пытался образумить украинское государство в течение 24 лет".
    Флаг на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Депутат Госдумы Руслан Бальбек ("Единая Россия") считает, что у Украины никогда не было друзей, кроме России, дружба Киева с Европой – это недосягаемый мираж, который напоминает "игру в одни ворота".

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    Ранее депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что Украина поссорилась со своими соседями и "осталась без друзей".

    "У Украины никогда и не было друзей за исключением братского российского народа, который в силу своего огромного терпения пытался образумить украинское государство в течение 24 лет. Но после Майдана 2014 года Россия проявила необходимую жесткость в отстаивании национальных интересов и защитила население Крыма. Дружба Украины с Европой — это мираж, который и видим, и в то же время недосягаем", — сказал Бальбек РИА Новости.

    "Лучше всего об украинской и европейской дружбе высказался герой Николая Гоголя Тарас Бульба: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" Вся эта так называемая европейская дружба служила лишь интересам антироссийской политики. Ну еще и швыряли мелочь в украинский бюджет — чтобы украинское общество на голодные бунты не поднялось", — добавил он.

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