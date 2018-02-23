В российском ЦИК прокомментировали ноту протеста Украины

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев заявил, что выборы президента России в Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме, несмотря на заявления Украины Россия обеспечит своим гражданам право голосовать.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинское внешнеполитическое ведомство направило ноту протеста МИД РФ по поводу проведения выборов президента России на территории Крыма.

"В данном случае для граждан России, проживающих в Крыму и Севастополе, это вопрос решённый — он решён на референдуме в 2014 году. Мы видели, как он проходил, как люди практически единогласно выбрали своё будущее: приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации, живут в России и являются гражданами России. И, естественно, это право граждан голосовать Россия обеспечит, в этом даже сомневаться никому не надо", — заявил Булаев РИА Новости.

Он напомнил, что Киев делал подобное заявление в адрес России и в ходе прошедших в 2016 году выборов в Государственную думу РФ.

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"Мы это уже проходили на выборах в Госдуму. Выборы состоялись, депутаты от Крыма и Севастополя успешно работают в Госдуме. Поэтому уверен, что и выборы президента в Крыму и в Севастополе пройдут в штатном режиме, люди придут и проголосуют за того, за кого они считают нужным", — добавил замглавы ЦИК.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. А Москва настаивает, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за присоединение к РФ.