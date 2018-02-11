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    Стала известна самая уникальная девушка России

    (обновлено: )173
    Титул "Мисс зрительских симпатий" достался Дарье Пахоменко из Воронежа, а звания первой вице-мисс конкурса удостоилась жительница Владивостока Алина Кациева. Всего в конкурсе участвовало 55 девушек из различных городов России.
    Ксения Чернявская
    chernyavskayaksss

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Ксения Чернявская из Омска стала победительницей всероссийского конкурса красоты "Ты уникальная", финал которого прошел в Санкт-Петербурге в субботу вечером, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

    Конкурс Мисс Франция
    GUILLAUME SOUVANT / AFP
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    "Первое место у 22-летней Ксении Чернявской из Омска", — сказала собеседница агентства.

    По ее словам, титул "Мисс зрительских симпатий" достался Дарье Пахоменко из Воронежа, а звания первой вице-мисс конкурса удостоилась жительница Владивостока Алина Кациева. Всего в конкурсе участвовало 55 девушек из различных городов России.

    Приз за первое место — автомобиль, за второе и третье — дизайнерская одежда (шуба и платье).

    Финал всероссийского конкурса "Ты уникальная" прошел в Санкт-Петербурге в девятый раз. По замыслу организаторов, победительница определяется не столько по внешним данным, сколько по сочетанию красоты, таланта, интеллекта и обаяния, придающих неповторимость. "90-60-90 не являются обязательным критерием", — сообщается на сайте конкурса.

    chernyavskayaksss
    Ксения Чернявская

    Как отмечают организаторы мероприятия, за 9 лет участницами конкурса "Ты уникальная" стали более 11 тысяч россиянок в возрасте от 16 до 28 лет, а зрителями шоу стали более 140 тысяч человек.

    Ранее сообщалось, что во Франции избирали самую красивую девушку страны.  Финал конкурса "Мисс Франция" прошел в городе Шатору

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