Титул "Мисс зрительских симпатий" достался Дарье Пахоменко из Воронежа, а звания первой вице-мисс конкурса удостоилась жительница Владивостока Алина Кациева. Всего в конкурсе участвовало 55 девушек из различных городов России.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
Титул "Мисс зрительских симпатий" достался Дарье Пахоменко из Воронежа, а звания первой вице-мисс конкурса удостоилась жительница Владивостока Алина Кациева. Всего в конкурсе участвовало 55 девушек из различных городов России.