В России отреагировали на увеличение оборонного заказа в Украине

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Увеличение оборонного заказа, а также числа ряда вооружений в ВС Украины в 2018 году является дестабилизирующим фактором на границе и создает опасность для России, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ("Единая Россия").

В среду президент Украины Петр Порошенко заявил, что бюджет оборонного заказа в 2018 году увеличен на 37%, до 732 миллионов долларов. Также он сообщил, что число антиснайперских комплексов и беспилотников в ВС Украины будет увеличено — в 10 и в 4,5 раза соответственно.

"Да, дестабилизирующий фактор… Самая большая опасность в том, что дестабилизирована обстановка на границе", — ответил Шаманов на вопрос РИА Новости, существует ли опасность для России в связи с такими действиями украинского руководства.

Парламентарий подчеркнул, что в ДНР и ЛНР страдают люди, которым "и без того… нелегко приходится". "Поэтому вместо того, чтобы прекратить войну со своими гражданами, они милитаризируются благодаря американцам", — пояснил депутат. Он подтвердил, что, по его мнению, средства на такую милитаризацию поступают в Украину из США.