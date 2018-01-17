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    В России отреагировали на увеличение оборонного заказа в Украине

    (обновлено: )100090
    Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ("Единая Россия") отметил, что увеличение оборонного бюджета - дестабилизирующий фактор.
    Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Увеличение оборонного заказа, а также числа ряда вооружений в ВС Украины в 2018 году является дестабилизирующим фактором на границе и создает опасность для России, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ("Единая Россия").

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    В среду президент Украины Петр Порошенко заявил, что бюджет оборонного заказа в 2018 году увеличен на 37%, до 732 миллионов долларов. Также он сообщил, что число антиснайперских комплексов и беспилотников в ВС Украины будет увеличено — в 10 и в 4,5 раза соответственно.

    "Да, дестабилизирующий фактор… Самая большая опасность в том, что дестабилизирована обстановка на границе", — ответил Шаманов на вопрос РИА Новости, существует ли опасность для России в связи с такими действиями украинского руководства.

    Парламентарий подчеркнул, что в ДНР и ЛНР страдают люди, которым "и без того… нелегко приходится". "Поэтому вместо того, чтобы прекратить войну со своими гражданами, они милитаризируются благодаря американцам", — пояснил депутат. Он подтвердил, что, по его мнению, средства на такую милитаризацию поступают в Украину из США.

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