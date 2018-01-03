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    Крупнейший российский банк отказался обслуживать оборонку из-за санкций

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (614)

    (обновлено: )38004
    По словам первого зампреда совета директоров банка Олега Сысуева, российский оборонные предприятия составляли значительную часть кредитного портфеля "Альфа-банка".
    Альфа-Банк
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Один из крупнейших российских банков "Альфа-банк" уведомил оборонные предприятия, что перестает обслуживать их из-за санкций, сообщил "Эху Москвы" первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев.

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    "Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски", — добавил он.

    По словам Сысуева, российский оборонные предприятия составляли значительную часть кредитного портфеля "Альфы".

    Ранее основатель "Альфа-Групп" Михаил Фридман подтвердил Forbes, что из-за западных санкций банк перестает обслуживать российские оборонные предприятия. "Ну что делать. Конечно, мы оттуда ушли", — сказал он.

    При этом Фридман добавил, что "оборонные предприятия в основном финансировало государство".

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