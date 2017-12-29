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    В Кремле назвали главные разочарования 2017 года

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    Итоги-2017, прогнозы-2018 (29)

    (обновлено: )140
    Пресс-секретарь Владимира Путин назвал отношения России и США, а также "зависшее состояние" минских договоренностей главными разочарованиями 2017 года.
    Московский Кремль. Архивное фото
    RIA News Борис Приходько | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разочарованиями 2017 года ситуацию в отношениях Москвы и Вашингтона, а также зависшее состояние минских договоренностей по Украине.

    "Вполне может", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать нынешние российско-американские отношения разочарованием года, как и то, что их не удалось выровнять.

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    "Конечно, можно только выразить сожаление в связи с тем, что по-прежнему в зависшем состоянии находятся минские договоренности. По-прежнему не удалось продвинуться в плане их реализации. Вы знаете нашу позицию, почему мы буксуем в плане реализации минских договоренностей, по чьей вине и в связи с чьим нежеланием", — добавил Песков.

    Кроме того, пресс-секретарь президента России рассказал, как Путин отметит Новый год.

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