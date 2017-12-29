Шок и трепет. Главные тренды и события 2017 года

Владимир Матвеев, обозреватель

2017 год ознаменовался ломкой старых отношений в мире в контексте перехода к обновленной валютной системе, новому экономическому укладу, многополярному миру. Состоялись знаковые выборы в ведущих европейских странах, политические изменения в ЕС с дальнейшим переформатированием блока и изменением баланса сил в сторону Центральной и Восточной Европы. Переговоры, начало Brexit. События в Каталонии. Новые силы, новые партии, выступающие против истэблишмента, новые лидеры – Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Себастьян Курц и др.

Мировыми авторитетами первой величины стали лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин.

В мире активно происходило обновление политического и экономического устройства. Автоматизация заводов лишает рабочих мест в традиционной промышленности, развитие искусственного интеллекта угрожает также среднему классу. Одновременно, параллельно с глобализмом приходит национализм, с политикой протекционизма, санкциями.

Назрело открытое противостояние крупнейших экономик мира, результаты которого проявятся в 2018 году.

Bitcoin не станет заменой для существующих валют, однако криптовалюты могут сформировать основу для появления обновленной новейшей валютной системы.

К наиболее значимым событиям 2017 года мы отнесли:

1. Инаугурация "изоляциониста" Дональда Трампа, который за год показал, что у него нет серьезной внешнеполитической стратегии. Он остановил переговоры с ЕС о свободной торговле, вывел США из Транс-Тихоокеанского партнерства, из Парижского соглашения по климату и UNESCO. Исходя из неясной политики по Сирии, Трамп фактически отдал ее под влияние России, Турции и Ирану.

Провозглашение Трампом признания Иерусалима столицей Израиля, усилило напряженность на Ближнем Востоке и далеко за его пределами.

Трамп сумел ввести дерегуляцию экономики, хотя и не особенно крупную. Реформа системы налогообложения, предложенная президентом США, успешно прошла голосование в Конгрессе, что стало крупной политической победой президента и его партии.

Приход Трампа в Белый дом стал одним из факторов, поддерживающих "бычий тренд" американского фондового рынка.

Сохраняющаяся угроза импичмента Трампу, как один из мощных инструментов воздействия на его действия как президента. В начале декабря экс-советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна обвинили в даче ложных показаний ФБР. Он стал самым высокопоставленным представителем администрации Трампа, которому было предъявлено обвинение в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Если Мюллер сможет доказать непосредственную причастность Трампа к "российскому делу" в свете признания Флинна, импичмент станет меньшей из проблем президента.

Трамп, став президентом США, не смог оказаться лидером, способным выполнить свои предвыборные обещания. Вместо "американо-российской сделки", произошло ужесточение санкций против России, и усиление военной поддержки Киеву.

2. "Горячая точка" — Ближний Восток. Завершение антитеррористической операции российских Вооруженных сил в Сирии, изменившее расклад сил в регионе. 11 декабря президент РФ Владимир Путин прибыл на российскую военную базу "Хмеймим" в Сирии и отдал приказ о выводе значительной части российской группировки из этой страны. США и их сателлиты едва ли откажутся от планов переформатировать Сирию и регион в своих геополитических интересах.

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Определенное самоустранение США от политического урегулирования сирийского кризиса открыло новые возможности в регионе для Турции, Ирана и России с трансформацией баланса сил. Ее отличительными чертами является укрепление Ирана, ухудшение положения Иракского Курдистана, формирование альянса Турции и Ирана с Россией.

В Египте сформировался треугольник региональной силы в ходе недавнего визита президента России Владимира Путина в Каир, где он подписал контракт на строительство атомной электростанции в ад-Дабаа.

Россия стала играть одну из ключевых ролей на Ближнем Востоке, а также выступает в качестве посредника между многими основными игроками. В 2017 году состоялся первый в истории визит короля Саудовской Аравии в Россию, выкристаллизовалась солидарность стран ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, которая привела к повышению цен на нефть, выгодному странам Персидского залива и РФ.

Решение стран ОПЕК и государств, не входящих в картель, пролонгировать соглашение по заморозке добычи нефти до конца 2018 года стало одним из ключевых событий 2017 года для мировой экономики, стабилизировавшее цены на нефть, а также повлиявшее на укрепление валют и экономик стран — участниц соглашения.

Попытка Саудовской Аравии уйти из конфликта в Сирии. Саудовская Аравия: аресты принцев – предвестники гражданской войны. Одна из целей арестов — снизить политические риски для нынешнего наследного принца Мухаммада бин Салмана, который в скором будущем планирует сменить своего отца на саудовском троне, и осуществить "перестройку" по сути – против старой элиты. Развитие ситуации влияет на регион.

Ситуацию в регионе подогрело заявление Трампа о перенесении посольства США в Иерусалим и последующий рост напряженности в регионе и мире. ООН и большинство стран не признали законным этот шаг, который приведет к волнениям на Ближнем Востоке.

Ядерная сделка заметно укрепила позиции Ирана, что вызывало критику Тегерана Трампом и Израилем. Администрация Трампа провела целую серию выпадов в адрес Тегерана. Вашингтон регулярно обвинял иранские власти в поддержке террористов и отсутствии придерживания "духа ядерной сделки".

Взрывоопасность, неопределённость ситуаций на Ближнем Востоке сохранится в 2018 году. Россия с использует политику "двух столпов", которая подразумевает одновременную опору на шахский Иран и Саудовскую Аравию с соблюдением баланса интересов.

3. Ряд значимых выборов в Европе и продолжающаяся фрагментация евроблока в контексте Brexit и миграционного кризиса. В 2017 году происходило усиление тенденций национализма и изоляционизма. Хотя основным претензиям этих сил на получение политической власти в ходе выборов в Нидерландах, Франции и Германии не удалось свершиться, их усиление привело к изменению ситуации в странах.

На третьи места вышли евроскептические "Альтернатива для Германии" в ФРГ и Партия свободы в Австрии, а также первое место вышло на выборах чешское "Объединение недовольных граждан", позиционирующее себя как силу антиистеблишмента.

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Председатель Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц объявил о создании коалиции с Австрийской партией свободы (АПС). Новый лидер консерваторов в предвыборной кампании сделал ставку на три темы: миграция, безопасность и угроза исламизации.

По итогам парламентских выборов ФРГ еще не сформировано правительство. Эпоха Меркель в Германии фактически близится к концу. На политической арене Германии возникли новые лидеры, не заинтересованные в канцлерстве Ангелы, из-за чего переговоры о коалиции не приносят результата.

"Трампизм" и "макронизм": В то время как президент Трамп сфокусировался на "America first", французский президент Эммануэль Макрон обещает новый тип проглобалистского социального контракта.

Макрону не удалось осуществить предвыборные обещания. Окончательное формулирование и начало реформы Евросоюза, с инициативой которой выступает Макрон, запланированы на 2018 год.

Разногласия между Парижем и Берлином по вопросу реформирования ЕС, еще больше раскалывают блок. В случае ухода Меркель в 2018 году Макрон укрепит свои лидерские позиции в Евросоюзе.

Продолжение миграционного кризиса. В декабре лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не достигли согласия в вопросе о беженцах, но утвердили решение о запуске новой программы в сфере обороны, одобрили переход к новой фазе переговоров о Brexit и продлили экономические санкции против России.

Страны из Вышеградской группы выступили против предложенной Еврокомиссией схемы распределения беженцев, мигрантов.

В противовес Меркель, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц также назвал ошибочным применение фиксированных квот для распределения беженцев по странам Евросоюза.

Переговоры по Brexit. Летом правительство Великобритании опубликовало "Билль об отмене", который предусматривает отмену действия законодательства ЕС в рамках Brexit. В декабре Брюссель и Лондон достигли сделки по Brexit, которая открыла путь переговорам по их будущему взаимодействию.

Начало изменения баланса сил в ЕС. Переформатированию ЕС, раскалываемого миграционным и долговым кризисами, Brexit, способствуют шаги администрации Трампа по усилению роли стран Восточной и Центральной Европы в противовес странам "старой" Западной Европы. Поддержка Трампом проекта "Трехморья" и начало поставок американского СПГ в страны региона.

Лидирующие страны Европы продолжают зависеть от США и мировых центров силы — Ватикана, "Швейцарских риглов" и Ротшильдов.

4. Год продолжения утверждения Китая в роли сверхдержавы. Китайская экономика в скором времени реально может превысить экономику США. Наряду с этим, общий долг государства примерно в два с половиной раза превышает размеры национальной экономики и составляет более $28 трлн, что свидетельствует о существенной вероятности финансовых проблем в государстве.

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Китай продолжил развивать активность по продвижению глобального проекта "Один пояс – один путь", простирающегося до западных границ Европы. Общий объем инвестиций в инфраструктурные и логистические проекты в около семи десятков стран, которые должны объединить Евразию, превышает 1 триллион долларов.

Борьба Китая и США за позиции в Европе. В конце 2017 года Китай пообещал выделить 3 млрд долларов на проекты в 16 государствах Центральной и Восточной Европы в рамках инвестиционной стратегии Пекина. Китай значительно укрепил свою роль источника капитала и внешних кредитов.

Кроме лидирующих позиций в мировой торговле Китай является ключевой страной, когда речь идет о проблеме Северной Кореи.

Пока лидеры многих стран в мире отвлечены разного рода скандалами и шумовой завесой, Китай продолжает развивать активность и инвестировать в развивающиеся страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, а также в США и Европе.

Несмотря на то, что в контексте глобального роста мировых фондовых рынков инвесторы начали несколько утрачивать интерес к вложениям в золото, наблюдается продолжение укрепления "золотой увязки" фунта стерлинга и юаня. Кроме этого, Китай – один из лидеров импортеров нефти, и многие государства-экспортеры уже заключают сделки в юанях (тенденция к формированию нефте-юаня).

5. Монетарная политика достигает своих лимитов. Смена главы Федеральной Резервной Системы в условиях увеличения госдолга США и новой системы налогообложения. Новым главой Федеральной резервной системы (ФРС) США станет Джером Пауэлл. ФРС подтолкнут к более быстрому увеличению процентных ставок. Трамп открыто нападал на Йеллен еще в ходе своей избирательной кампании, называя ее "приверженкой низких процентных ставок".

Вашингтон пытается ограничить доходность гособлигаций из-за угрозы обвала рынка долговых обязательств. Трамп подписал в сентябре 2017 года закон, согласно которому на три месяца повышается потолок госдолга США, обеспечивается финансирование деятельности федерального правительства, и выделяются средства на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Госдолг США приблизился к $20 трлн, что превышает ВВП страны.

Закон был принят в результате сделки Трампа с лидерами демократов в Конгрессе. 7 сентября сенат Конгресса США продлил действующий бюджет и повысил потолок долга до 8 декабря. На помощь пострадавшим от ураганов "Харви" и "Ирма" было выделены 15,25 миллиарда долларов. Если бы Трамп не пошел на повышение потолка госдолга, то США пришлось бы объявить технический дефолт.

20 марта умер Дэвид Рокфеллер – американский банкир, идеолог глобализации и неоконсерватизма.

6. Сегмент криптовалют в 2017 году стал наиболее интересным для глобальных финансовых рынков. Криптовалюты стали не только новым трендом, но и инструментом сделать состояние. Благодаря интересу со стороны общественности и росту интереса к Bitcoin со стороны институциональных инвесторов, его курс продолжал бить рекорды. Но, в дальнейшем цифровые валюты могут стать причиной более серьезных проблем для финансовой стабильности, о чем свидетельствуют также и данные третьей декады декабря.

Технология блокчейна, которая открывает новую эру инноваций. В валютном плане, Bitcoin представляет собой платежную систему, инфраструктуру и технологическую инновацию. Он ставит вопрос о будущем традиционных валют, меняя полномочия центробанков и/или государств.

7. Эскалация на Корейском полуострове. США стремятся полностью изолировать Северную Корею, расширяя санкции против нее в контексте заявления американского президента о готовности к применению военной силы в конфликте с КНДР.

Трампа подталкивают к военному решению корейского вопроса, что может привести к непредсказуемым последствиям.

8. Фактическое начало развала договора, положившего конец Холодной войне. Иллюстрация и гонка новейших вооружений. Администрация Трампа сигнализирует о начале игры на испуг с Россией, что может означать завершение периода контроля вооружений. В официальной Стратегии национальной безопасности США содержатся воинственные предупреждения относительно Российской Федерации.

В Европе ускоренными темпами идёт наращивание инфраструктуры НАТО, США, сил быстрого реагирования, которая фактически носит не оборонительный характер. Вашингтон фактически нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 года.

Отказ от договора РСМД разрушит саму основу ядерного разоружения, которое с 1960-х годов способствует налаживанию российско-американских отношений.

9. Вынужденная отставка президента Зимбабве Роберта Мугабе в конце 2017 года может спровоцировать политические изменения в других странах Африки, недовольных уровнем жизни и управлением своих нынешних лидеров.

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10. Решение Международного олимпийского комитета отстранить Россию от участия в Зимней олимпиаде, которая пройдет в Южной Корее в 2018 году (причиной этому послужило раскрытие государственной программы олимпийских достижений с помощью запрещенных препаратов, которую применяли в РФ).

11. Угрожающие изменения климата – рекордные ураганы, наводнения и землетрясения. Ураганы в США нанесли стране ощутимый экономический урон. Ураган "Харви" нанес убытков на $40 млрд и забрал жизни более 30 людей.

Наряду с гуманитарной катастрофой, вызванной ураганом "Харви", наводнение и его последствия нанесли существенный урон, как сектору энергетики США, так и остальному миру. Техас и прилегающие воды Мексиканского залива являются одним из ведущих регионов добычи, и также центром нефтепереработки в США.

Землетрясения с мире. Серия землетрясений в Италии. В сентябре в Мексике произошло два мощных землетрясения. По последним официальным данным властей, землетрясение 19 сентября унесло жизни 369 человек по всей стране (из них 228 погибли в столице), ещё более 100 человек стали жертвами землетрясения.

12. Мир поражен эпидемией разобщенности и страхов. Серия крупных терактов и взрывов в мире в 2017 году.

Человечество вступает в 2018 год. Это год электорального цикла, начало электорального цикла и реальных перемен.