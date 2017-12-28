Суд в Москве заочно арестовал двух участников "Правого сектора"

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КИЕВ, 28 дек – РИА Новости Украина. Басманный суд Москвы заочно арестовал Геннадия Хамраева и Романа Стригункова, причастных к деятельности запрещенной в РФ организации "Правый сектор", сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд заочно арестовал Стригункова и Хамраева. Они объявлены в международный розыск", — сказала Царева, слова которой привродит РИА Новости.

Ранее суд заочно арестовал еще трех активистов организации — Игоря Чудинова, Георгия Стоцкого и Артема Скоропадского.