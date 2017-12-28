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28.12.201713:32
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    Суд в Москве заочно арестовал двух участников "Правого сектора"

    (обновлено: )8730
    Как сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, вынесено решение о заочном аресте Геннадия Хамраева и Романа Стригункова, причастных к деятельности запрещенной в РФ организации "Правый сектор".
    Молоточек судьи
    Из открытых источников

    КИЕВ, 28 дек – РИА Новости Украина. Басманный суд Москвы заочно арестовал Геннадия Хамраева и Романа Стригункова, причастных к деятельности запрещенной в РФ организации "Правый сектор", сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

    "Суд заочно арестовал Стригункова и Хамраева. Они объявлены в международный розыск", — сказала Царева, слова которой привродит РИА Новости.

    Ранее суд заочно арестовал еще трех активистов организации — Игоря Чудинова, Георгия Стоцкого и Артема Скоропадского.

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