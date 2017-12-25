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    Среди погибших в Москве есть ребенок - источник

    (обновлено: )242
    Источник в экстренных службах Москвы сообщил, что четверо погибших доставлены в Царицынский морг, трое из них уже опознаны, в том числе один ребенок.
    На западе Москвы автобус въехал в подземный переход
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Трое жертв аварии с участием пассажирского автобуса на Кутузовском проспекте на западе Москвы опознаны, в том числе ребенок, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

    На западе Москвы автобус въехал в подземный переход
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Автобус въехал в подземный переход Москвы: первые кадры

    "Четверо погибших доставлены в Царицынский морг, трое из них уже опознаны, в том числе один ребенок", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, в больницах остаются девять человек.

    Автобус днем в понедельник въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы. Полиция задержала водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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