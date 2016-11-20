Песков: Путин и Обама обсудили Украину на полях саммита АТЭС в Перу

ЛИМА (Перу), 20 ноя — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин кратко пообщался с президентом США Бараком Обамой в рамках саммита АТЭС в Перу.

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Ранее о встрече Путина и Обамы сообщило агентство Рейтер.

"В начале ретрита (рабочего заседания) поприветствовали друг друга и совсем кратко переговорили", — сказал Песков журналистам.

По его словам, Путин и Обама в ходе краткой беседы выразили сожаление отсутствием прогресса по урегулированию в Украине, а также договорились о встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран для поиска решения сирийской проблемы.

"Президенты выразили сожаление, что не удалось достичь прогресса по Украине. Вместе с тем было подчеркнуто, что оставшиеся два месяца необходимо использовать для продолжения поисков сирийского урегулирования. В этом контексте условились, что Лавров и Керри продолжат контакты", — сказал Песков журналистам.

В то же время пресс-служба Белого дома сообщила, что "президент (Обама) призвал президента Путина придерживаться российских обязательств в рамках минских соглашений, подтвердив обязательства США и наших партнеров суверенитету Украины".

"По Сирии президент отметил необходимость того, чтобы госсекретарь (Джон) Керри и министр иностранных дел (РФ Сергей) Лавров продолжали реализацию инициатив совместно с широким международным сообществом, чтобы уменьшить насилие и облегчить страдания сирийского народа", — сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что американский лидер был намерен в рамках саммита АТЭС обсудить важнейшие проблемы и встретиться с несколькими коллегами.

Также сообщалось, что перуанка Хулиа Кастро, занимающаяся производством одежды, попыталась в субботу подарить свитер своего изготовления президенту России Владимиру Путину, который находится в Лиме в рамках саммита АТЭС, но была задержана охраной.