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    Песков: Путин и Обама обсудили Украину на полях саммита АТЭС в Перу

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    Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Путин и Обама "в начале ретрита (рабочего заседания) поприветствовали друг друга и совсем кратко переговорили".
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    Президент РФ Владимир Путин на саммите АТЭС в Перу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент США Барак Обама на первом рабочем заседании лидеров экономик саммита АТЭС в Лиме
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ЛИМА (Перу), 20 ноя — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин кратко пообщался с президентом США Бараком Обамой в рамках саммита АТЭС в Перу.

    Перуанцы протестуют против Обамы и ТТП перед саммитом АТЭС
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    Перуанцы протестуют против Обамы и ТТП перед саммитом АТЭС

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    Ранее о встрече Путина и Обамы сообщило агентство Рейтер.

    "В начале ретрита (рабочего заседания) поприветствовали друг друга и совсем кратко переговорили", — сказал Песков журналистам.

    По его словам, Путин и Обама в ходе краткой беседы выразили сожаление отсутствием прогресса по урегулированию в Украине, а также договорились о встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран для поиска решения сирийской проблемы.

    "Президенты выразили сожаление, что не удалось достичь прогресса по Украине. Вместе с тем было подчеркнуто, что оставшиеся два месяца необходимо использовать для продолжения поисков сирийского урегулирования. В этом контексте условились, что Лавров и Керри продолжат контакты", — сказал Песков журналистам.

    В то же время пресс-служба Белого дома сообщила, что "президент (Обама) призвал президента Путина придерживаться российских обязательств в рамках минских соглашений, подтвердив обязательства США и наших партнеров суверенитету Украины".

    "По Сирии президент отметил необходимость того, чтобы госсекретарь (Джон) Керри и министр иностранных дел (РФ Сергей) Лавров продолжали реализацию инициатив совместно с широким международным сообществом, чтобы уменьшить насилие и облегчить страдания сирийского народа", — сообщает пресс-служба.

    Ранее сообщалось, что американский лидер был намерен в рамках саммита АТЭС обсудить важнейшие проблемы и встретиться с несколькими коллегами.

    Также сообщалось, что перуанка Хулиа Кастро, занимающаяся производством одежды, попыталась в субботу подарить свитер своего изготовления президенту России Владимиру Путину, который находится в Лиме в рамках саммита АТЭС, но была задержана охраной.

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