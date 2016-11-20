Перуанку задержали за попытку подарить Путину свитер

КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости Украина. Перуанка Хулиа Кастро, занимающаяся производством одежды, попыталась в субботу подарить свитер своего изготовления президенту России Владимиру Путину, который находится в Лиме в рамках саммита АТЭС, но была задержана охраной.

Женщина попыталась подойти к президенту России и вручить ему подарок, однако служба безопасности помешала этому. В данный момент она находится в комиссариате полиции и дает объяснения. "Там была неразбериха, возможно, это было не самое лучшее место из-за повышенных мер безопасности из-за присутствия многих президентов, но надеюсь, что этот свитер все-таки дойдет до Владимира Путина, может, вы сможете мне помочь", — заявила Кастро в эфире радио RPP.

Перуанка рассказала также, что в ходе саммита АТЭС она принимала участие в заседании, связанном с поддержкой малого и среднего предпринимательства, и сумела встретиться с представителями основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, чтобы передать ему также подарок от своего предприятия.