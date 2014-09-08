Прекращение огня на востоке Украины сохраняется - постпред РФ при ОБСЕ

ВЕНА, 8 сен — РИА Новости. Режим прекращения огня на востоке Украины в целом держится, несмотря на сообщения об отдельных инцидентах, заявил в понедельник постпред РФ при ОБСЕ Андрей Келин.

"Да, мы видели сообщения о некоторых нарушениях и обмене огнем в нескольких местах. Я бы не хотел преувеличивать значение этих сообщений. Конфликт был большой, и вполне возможны остаточные случаи применения оружия некоторыми группами сил. Необходимо отслеживать общую тенденцию. И мы рады, что на сегодняшний момент общее прекращение огня держится", — заявил Келин журналистам в перерыве заседания постоянного совета ОБСЕ.

Келин отметил, что Россия "обеими руками поддерживает" увеличение числа наблюдателей ОБСЕ в Украине до максимального числа в 500 человек, предусмотренного мандатом.

"Я надеюсь, что этого количества будет достаточно (для контроля режима прекращения огня)", — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, поддержала бы Россия размещение военных наблюдателей за режимом прекращения огня, Келин ответил, что это потребовало бы изменение мандата, и Россия в настоящий момент не поддержала бы такого шага.

Специальные наблюдатели миссии ОБСЕ действуют в Украине с марта 2014 года и состоят из гражданских наблюдателей.

С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет по меньшей мере три тысячи человек, около шести тысяч ранены.

Из-за ситуации на востоке Украины ежедневно фиксируются жертвы среди силовиков, мирных жителей и ополченцев "ДНР", "ЛНР", разрушена инфраструктура городов, Донецк и Луганск переживают гуманитарную катастрофу, не прекращается поток беженцев из региона, выросла безработица, очевидно ограничение финансовых средств. По данным ООН, свыше 415 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате боев. Произошел международный скандал из-за крушения Boeing в Донецкой области и возможного использования военными баллистических ракет.

В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.