Обсудить Северный поток-2. В Киев приехал министр экономики Германии

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье, 13 мая, министр экономики Германии Петер Альтмаер прибыл с визитом в Киев, сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что главными темами его переговоров с властями Украины станут "Северный поток-2" и выход США из ядерной сделки с Ираном.

"Целью этой поездки является, в условиях напряженной и сложной международной ситуации, выяснение экономических вопросов учитывая энергетику и бизнес", — заявил Альтмайер.

Речь идет об обеспечении поставок энергоносителей в Европу. По его словам, с этой "общей концепцией" ЕС, Россия и Украина должны научиться жить.

На понедельник, 14 мая, запланирована его встреча с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Важной темой встречи будет будущая роль Украины в транзите российского газа в ЕС. Альтмаер заверил, что важно гарантировать учет интересов Украины.

Также министр в Киеве встретится с представителями немецкого бизнеса.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.