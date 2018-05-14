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    Обсудить Северный поток-2. В Киев приехал министр экономики Германии

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    Главными темами переговоров министра экономики с властями Украины станут "Северный поток-2" и выход США из ядерной сделки с Ираном.
    Флаг Германии
    flickr.com/Will Palmer

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье, 13 мая, министр экономики Германии Петер Альтмаер прибыл с визитом в Киев, сообщает Deutsche Welle.

    Газопровод
    УНИАН
    The National Interest: "Северный поток — 2"... напрасные опасения?

    Сообщается, что главными темами его переговоров с властями Украины станут "Северный поток-2" и выход США из ядерной сделки с Ираном.

    "Целью этой поездки является, в условиях напряженной и сложной международной ситуации, выяснение экономических вопросов учитывая энергетику и бизнес", — заявил Альтмайер.

    Речь идет об обеспечении поставок энергоносителей в Европу. По его словам, с этой "общей концепцией" ЕС, Россия и Украина должны научиться жить.

    На понедельник, 14 мая, запланирована его встреча с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Важной темой встречи будет будущая роль Украины в транзите российского газа в ЕС. Альтмаер заверил, что важно гарантировать учет интересов Украины.

    Также министр в Киеве встретится с представителями немецкого бизнеса. 

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

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