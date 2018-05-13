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    Парламенты ЛДНР договорились о совместной работе

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    Председатель Народного совета самопровозглашенной ЛНР Денис Мирошниченко сообщил, что уже определен ряд мероприятий, которые будут идти между парламентами.
    ДНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости Украина. Председатели Народных советов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Денис Мирошниченко и Денис Пушилин договорились о совместной работе депутатов ЛНР и ДНР, заявил журналистам Мирошниченко по итогам встречи с делегацией ДНР в Луганске, сообщает РИА Новости.

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    "Мы с председателем парламента Денисом Владимировичем Пушилиным поговорили о том, что мы проведем совместное заседание двух парламентов. Проведем мы его в очень символичном месте, в Дебальцево", — сказал председатель парламента ЛНР.

    Он подчеркнул, что это будет первое взаимодействие двух парламентов, и первая встреча в таком формате должна состояться до конца текущего месяца.

    "Мы уже определили ряд мероприятий, которые будут идти между нашими парламентами, в связи с тем, что наши лидеры Донецкой и Луганской народной республики задают общий вектор, и мы по линии парламента тоже будем не отставать и двигаться вперед. Я думаю, что до конца этого месяца мы увидим первые шаги двух парламентов Донецкой и Луганской народной республики, которые уже будут работать совместно", — уточнил Мирошниченко.

    Председатель парламента ДНР в свою очередь подчеркнул, что эта работа станет многообещающим этапом во взаимодействии двух республик.

    "Мы появлялись вместе, мы начинали отстаивать и противостоять нашим оппонентам, и сейчас, я думаю, такой этап, может, не очень новый, но очень интересный и многообещающий", — заявил Пушилин.

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