Лидеры двух фракций Рады пропустили половину голосований в апреле

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Лидеры двух фракций Верховной Рады пропустили более половины голосований, состоявшихся в апреле, сообщает Комитет избирателей Украины.

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко принял участие в 9% голосований. Он нажал "за", "против" или "воздержался" 24 раза из всего 267 возможных. Среди прочего Юрий Бойко не голосовал по принятии за основу законопроектов о национальной безопасности Украины и о распределении руководящих должностей в комитетах ВР. Показательно, что политик был зарегистрирован на всех двенадцати пленарных заседаниях апреля.

cvu.org.ua Голосование лидеров фракций в Раде

Председатель фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко приняла участие в 31% голосований, проголосовав 84 раза. Среди прочего лидер "Батькивщины" не голосовала по законопроектам по децентрализации. В частности, по принятию в целом законопроекта о создании объединенных общин вокруг городов областного значения, а также новой редакции закона о службе в органах местного самоуправления. При этом, как и лидер "Оппозиционного блока", Юлия Тимошенко была зарегистрирована на всех заседаниях ВР.

Максим Бурбак от "Народного Фронта" принял участие в чуть более, чем половине голосований ВР — 59%. Политик проголосовал 158 раз (из них 2 — "против"). Посетил девять заседаний ВР, еще на трех отсутствовал по болезни.

Олег Ляшко и Олег Березюк проголосовали в 65% случаев. При этом Олег Ляшко чаще других лидеров фракций голосовал "против" — 21 раз. В частности, политик не поддержал включение в повестку дня ВР ряда законопроектов. Лидер РПЛ посетил одиннадцать заседаний, "Самопомичи" — девять.

Ранее сообщалось, что депутат Рады от фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий считает необходимым принять закон о введении в Украине уголовной ответственности за негативные высказывания политиков о Евромайдане.