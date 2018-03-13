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    Политика

    Рада провалила голосование за Госбюро расследований

    (обновлено: )117
    На рассмотрение нардепов было предложено три законопроекта о внесении изменений в закон о ГБР - технический законопроект №5395, депутатский №7450 и правительственный № 6430.
    Заседание Верховной рады Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Народные депутаты за заседании Рады во вторник не проголосовали ни за один из трех законопроектов об изменениях в закон о Государственном бюро расследования и вернули их в комитет для повторной доработки.

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    Об этом во время пленарного заседания объявил глава Верховной Рады Андрей Парубий.

    На рассмотрение нардепов предлагались три проекта закона о внесении изменений в закон о ГБР — технический законопроект №5395, депутатский №7450 и правительственный № 6430, сообщает "Украинская правда".

    Глава комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин во время выступления в зале парламента рекомендовал технический законопроект принять за основу и в целом и определиться в первом чтении среди депутатского и правительственного.

    По его словам, технический проект закона, авторства депутата Николая Паламарчука, устраняет лишь некоторые неточности и поэтому его следует принять. Относительно депутатского №7450 и правительственного №6430 проектов, то они почти идентичны, и поэтому рекомендовал принять их как альтернативные.

    "Эти проекты имеют одинаковую структуру, регулируют одинаковое количество вопросов. Считаем их альтернативными", — сказал Кожемякин.

    "При этом хочу уточнить, что законопроект №7450 более целесообразный в части привлечения к дисциплинарной ответственности работников ГБР, самостоятельной работы подразделений, более комплексный", — отметил он

    "Но в связи с тем, что есть политические вопросы и правительственный проект доработан, то комитет пришел к выводу, что оба можно принять за основу", — добавил глава комитета.

    При этом Парубий поставил сначала оба документа на рейтинговое голосование, чтобы определиться, какой из них поддерживает большинство в зале.

    Так, правительственный проект набрал 148 голосов, а депутатский — 141. Глава ВР настойчиво рекомендовал депутатам объединиться вокруг правительственного законопроекта. Но после нескольких голосований ни один из проектов не набрал достаточного количества голосов, даже технический.

    В зале начался спор. Глава профильного комитета пожаловался, что на заседании Рады отсутствует директор ГБР Роман Труба.

    "Очень жаль, что в зале нет директора Бюро. Думаю, он должен принять участие в дискуссии и высказать свое мнение", — сказал Кожемякин.

    После повторных дебатов и и провалившихся голосований, Парубий призвал народных избранников проголосовать хотя бы за то, чтобы вернуть все законы на доработку в комитет, иначе все три закона будут отклонены.

    В итоге, после споров 230 депутатов проголосовали за то, чтобы вернуть все законопроекты на доработку.

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект о бессрочном установлении группы инвалидности для участников антитеррористической операции (АТО), у которых в результате ранения ампутированы конечности. 

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