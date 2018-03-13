Иди, иди, но далеко не уходи. Для чего Украине военный трибунал?

Александр Хроленко, военный обозреватель — для РИА Новости Украина

Военные суды в ближайшее время могут вернуться на украинскую землю, и причина тому — растущий вал воинских преступлений и уголовных дел, связанных с боевыми действиями ВСУ в Донбассе. Небоевые потери украинской армии за три года превысили 10 тысяч человек. Ветераны АТО становятся смертельно опасными для обычных, мирных украинцев.

В Киеве 7 марта возле станции метро "Лесная" вооруженные злоумышленники бросили две гранаты в автомобиль "Тойота" и скрылись. Количество пострадавших уточняется, автомобиль полностью уничтожен. Разумеется, гранаты — из арсеналов ВСУ, других источников в стране не существует.

Милитаризация Украины и "ветераны АТО" чем дальше, тем больше угрожают обществу и государству. "Боевые гопники" бесчинствуют и совершают убийства на улицах украинских городов. У здания правительства грозят "вынести всех из кабинетов вперед ногами". Порой "ветеранов" бьют мирные граждане для самозащиты. Ранее главный военный психиатр Украины назвал угрозой для общества 93 % участников АТО.

Статистика украинского МВД поражает: ежедневно сотни "ветеранов АТО" устраивают перестрелки, подрывают банкоматы, грабят магазины. За год количество подобных преступлений выросло в три раза. Банды и ОПГ добробатов не поддаются подсчету. Не менее опасны и участники факельных шествий, готовые к очередному свержению действующего президента страны.

Основа преступного произвола — вседозволенность и безнаказанность. Неслучайно главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью «Юридической газете» 5 марта предложил возродить военные суды.

Посадят даже памятник

Военные суды необходимы Украине, чтобы дать компетентную оценку противоправным действиям военнослужащих (действующих и уволенных в запас). Это официальная точка зрения. Анатолий Матиос полагает, что гражданские прокуроры, следователи и судьи недостаточно подготовлены для работы с ВСУ: "Таковы украинские реалии, что военные часто не воспринимают гражданских. Чем дальше, тем больше. В государстве сложилась ситуация, когда тот, кто прошел войну или участвовал в АТО, считает себя более способным, с большим правом требовать быстрых перемен".

Прокурор немного хитрит, ведь происходящее на востоке страны в юридическом смысле войной не является, и даже «ветераны АТО» признают: "Власть в Украине сменится, и нас посадят за убийства жителей Донбасса". Действительно, здесь напрашивается историческая параллель начала ХХ века: революция, гражданская война и военная интервенция Запада, период репрессий.

Главный военный прокурор отмечает: принятый в январе Верховной Радой закон о деоккупации не обеспечивает законность в зоне конфликта. Некому присматривать за соблюдением законодательства Объединенными вооруженными силами, которые получили "не совсем конституционные полномочия".

Полагаю, эти полномочия ВСУ вскоре могут оказаться совсем не конституционными. Дальнейшее развитие "революции достоинства" вполне предсказуемо — "новый мир" окажется ничем не лучше старого. Кто был никем, тот останется ни с чем. При необходимости, жернова военных трибуналов эффективно перемелют в пыль неадекватных (и протестующих) "ветеранов АТО" (ВСУ и добробатов), то есть быстро очистят Украину от исторического мусора.

Интересно, что первым высказался за восстановление военных судов президент Петр Порошенко — в марте прошлого года. Вполне закономерно — революция ведет к диктатуре. Возрождение военных судов напоминает о "мрачном советском периоде" украинского народа. Кстати, о прошлом: ликвидировал 15 военных судов Украины своим указом президент Виктор Янукович, в сентябре 2010 года.

Никто не забыт

Общую историю и географию отменить нельзя. Полагаю, одним из условий нормализации двусторонних отношений с Россией станет уголовное преследование "ветеранов АТО", виновных в гибели мирных жителей Донбасса, российских и иностранных журналистов. Без срока давности.

Применение оружия высокой поражающей силы на востоке Украины не оставляет мирным жителям шансов на спасение (здесь погибло более ста детей), это нарушение международных норм. Вот и газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечает: "Немецкие спецслужбы оценивают вероятное число погибших украинских военнослужащих и мирных жителей до 50 тысяч человек. Эти цифры в десять раз больше, чем заявленные официальные данные. Официальные цифры явно слишком занижены и не заслуживают доверия".

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"Герои АТО" особо не маскируются, оставляют признательные показания в виде пространных интервью. Кстати, Уголовный кодекс Украины квалифицирует содержание подобных интервью как пропаганду войны (ст. 436), планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны (ч. 1, ч. 2 ст. 437), нарушение законов войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438), геноцид (ч. 1 ст. 442), насилие над населением в районе военных действий (ч. 1, ч. 2 ст. 433).

Рано или поздно военным преступникам придется отвечать перед военным судом. И мы наблюдаем, что Петр Порошенко и Анатолий Матиос положили начало этому процессу.