Суд разрешил заочно судить беглого олигарха Курченко – ГПУ

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Печерский районный суд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить заочное досудебное расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Сергея Курченко, сообщила в среду пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генеральной прокуратурой Украины получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве (деле – ред.) по подозрению Сергея Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

Также, по ее словам, Курченко подозревается в завладении чужим имуществом, средствами государственных и других банковских учреждений, госпредприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонении от уплаты налогов, отмывании доходов, полученных преступным путем. Кроме того, правоохранители подозревают его в организации фиктивного предпринимательства, то есть создании и приобретении фирм с целью прикрытия незаконной деятельности, что причинило крупный материальный ущерб.

"Нанесенные преступной организацией убытки, активным участником которой является Курченко, достигают более 14 миллиардов гривен (536,2 миллиона долларов – ред.)", — отметила Сарган. По ее данным, бизнесмен с февраля 2014 года скрывается от органов следствия за пределами Украины, поэтому был объявлен в розыск. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Ранее суд принял решение о специальной конфискации в пользу государства имущественного комплекса терминала "Лагуна-Рени", который принадлежит Курченко.

Курченко — бизнесмен, владелец ГК ВЕТЭК, медиахолдинга UMH, "Газ Украины", владелец и президент футбольного клуба "Металлист" (Харьков). Также бизнесмену принадлежат "Брокбизнесбанк" и "РеалБанк", в которых с 3 марта введена временная администрация. Генпрокуратура обвинила Курченко в присвоении имущества госпредприятия "Укргаздобыча", а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов. В декабре 2017 года суд Киева наложил арест на ценные бумаги и корпоративные права медиахолдинга UMH.