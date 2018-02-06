Саакашвили подает в суд на замглавы ГПУ из-за "разговора с Курченко"

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опроверг слова замгенпрокурора Евгения Енина о том, что он якобы подтвердил факт своего разговора с бизнесменом Сергеем Курченко, и заявил о намерении подать на чиновника в суд за клевету.

"На этого мерзавца я сегодня же подаю в суд за клевету! На каких глупцов рассчитана эта ложь, ведь есть все протоколы допросов, их легко перепроверить и убедиться, что они как всегда бессовестно лгут", — написал Саакашвили во вторник на своей странице в Facebook.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. Он показал на пресс-конференции и в парламенте записи якобы телефонных разговоров, где фигурируют Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. Как заявляла пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, экспертиза подтвердила подлинность голосов на записях разговоров между Саакашвили и Курченко.

Напомним, Киевский апелляционный админсуд 5 февраля отклонил жалобу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на решение суда первой инстанции, отказавшегося признать незаконным заключение миграционной службы Украины об отказе предоставить политику статус лица, нуждающегося в дополнительной защите.