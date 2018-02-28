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    В Раду внесен законопроект о национальной безопасности

    (обновлено: )22403
    Как сообщил спикер парламента, только что "в Верховную Раду поступил важнейший законопроект о нацбезопасности". По его словам, "этот законопроект является безусловно авторитетным".
    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В Верховную Раду поступил законопроект о национальной безопасности, сообщил спикер парламента Андрей Парубий в начале утреннего пленарного заседания ВР, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

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    "Только что в Верховную Раду поступил важнейший законопроект о нацбезопасности. Этот законопроект является безусловно авторитетным", — отметил он.

    "Я безотлагательно направляю его на рассмотрение профильному комитету и даю поручение безотлагательно его рассмотреть", — сказал Парубий.

    Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду и определил как безотлагательный законопроект о нацбезопасности. 

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