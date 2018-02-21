Защита Януковича намерена повторно допросить Порошенко

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича намерена просить суд повторно допросить президента Украины Порошенко по делу о госизмене, заявил в среду адвокат политика Виталий Сердюк.

Оболонский районный суд Киева в среду допросил Порошенко по делу Януковича в режиме видеоконференции из администрации поскольку глава государства имеет плотный график, в том числе у него запланированы ряд международных встреч. Суд досрочно закончил допрос Порошенко после повторного вопроса адвокатов об отдыхе президента на Мальдивах.

"Мы считаем, что допрос свидетеля Петра Алексеевича Порошенко не состоялся. Это была его только первая часть. Мы будем повторно просить провести допрос Петра Алексеевича", — заявил Сердюк журналистам.

По его словам, защита подаст соответствующее ходатайство на следующем судебном заседании, которое запланировано на четверг.

Сердюк сказал, что защита не удовлетворена прошедшим в среду допросом президента: суд и прокуроры не дали адвокатам возможность задать ему большинство вопросов.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.