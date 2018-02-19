Порошенко поручил подготовить новый иск против РФ в суд Гааги

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал распоряжение о представительстве Украины в рассмотрении вопроса в международном арбитражном суде о нарушении конвенции ООН по морскому праву.

"Завтра 20 февраля исполняется ровно четыре года с начала агрессии России против Украины, которая началась с незаконной аннексии Крыма, когда вторжение российских войск начало четырехлетнюю историю героической обороны Украины, борьбу за защиту суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. Эта борьба продолжается в политической, дипломатической и юридической плоскости. Это касается в том числе и нарушения РФ Конвенции ООН по морскому праву и ряда других международных документов. Подписал соответствующее распоряжение о представительстве Украины при рассмотрении Арбитражным трибуналом Конвенции ООН по морскому праву по абсолютно четкой позиции защиты интересов Украины в связи с нарушением РФ суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе", – отметил Порошенко.

Напомним, Министр юстиции Павел Петренко заявил, что судебные иски представителей Украины к РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) могут рассматривать в течение 5-7 лет.