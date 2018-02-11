Украина готовит серийную модернизацию ЗРК "Печора"

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КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. "Укроборонпром" готовится к серийной модернизации зенитно-ракетного комплекса С-125М. Украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей, отметил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Укроборонпром продолжает разработку средств противовоздушной обороны ВСУ. Недавно успешные испытания прошел модернизированный зенитно-ракетный комплекс С-125М Печора", — написал Порошенко.

Президент отметил, что дальняя граница зоны поражения обновленного комплекса составляет более 40 километров, а максимальная высота зоны поражения — 25 километров.

"Украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей. Сейчас предприятие готовится к серийной модернизации таких ракет. Продолжаем укреплять обороноспособность ВСУ", — подчеркнул Порошенко.

Новая мощнейшая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно начала первый испытательный полет: в космос улетел спортивный автомобиль владельца SpaceX Илона Маска.