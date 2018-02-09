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    Американские военные разбомбили часть ракеты Илона Маска - СМИ

    (обновлено: )101031
    По словам источников, американские самолеты произвели авиаудар по дрейфующей в океане ракете. Официальные представители ВВС США эти данные никак не прокомментировали
    Запуск ракеты-носителя Falcon 9
    REUTERS Gene Blevins

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. ВВС США уничтожили первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая не разрушилась в атмосфере, а упала в Атлантический океан и не затонула. Об этом сообщает AmericaSpace со ссылкой на источники.

    Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX после выведения спутника GovSat-1 на орбиту приземлилась в Атлантическом океане. Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что, вопреки расчетам, ракета не разрушилась.

    "Эта ракета должна была приземлиться при мощной обратной тяге, поэтому автономный беспилотный корабль-космопорт поврежден не был. Однако она удивительным образом осталось цела. Мы постараемся отбуксировать ее к берегу", — написал Маск в своем Twitter.

    В результате, по словам источников, американские самолеты произвели авиаудар по дрейфующей в океане ракете. Официальные представители ВВС США эти данные никак не прокомментировали, переадресовав вопросы SpaceX. Информации от компании пока не поступало.

    Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, принадлежащий Илону Маску, стартовала 31 января во Флориде с люксембургским спутником GovSat-1 с космодрома на мысе Канаверал. Позже, 6 февраля, мощнейшая ракета-носитель Falcon Heavy на базе Falcon 9 успешно вывела в космос спортивный автомобиль Маска Tesla.

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