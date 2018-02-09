Американские военные разбомбили часть ракеты Илона Маска - СМИ

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. ВВС США уничтожили первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая не разрушилась в атмосфере, а упала в Атлантический океан и не затонула. Об этом сообщает AmericaSpace со ссылкой на источники.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX после выведения спутника GovSat-1 на орбиту приземлилась в Атлантическом океане. Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что, вопреки расчетам, ракета не разрушилась.

"Эта ракета должна была приземлиться при мощной обратной тяге, поэтому автономный беспилотный корабль-космопорт поврежден не был. Однако она удивительным образом осталось цела. Мы постараемся отбуксировать ее к берегу", — написал Маск в своем Twitter.

This rocket was meant to test very high retrothrust landing in water so it didn’t hurt the droneship, but amazingly it has survived. We will try to tow it back to shore. pic.twitter.com/hipmgdnq16 — Elon Musk (@elonmusk) 31 января 2018 г.

В результате, по словам источников, американские самолеты произвели авиаудар по дрейфующей в океане ракете. Официальные представители ВВС США эти данные никак не прокомментировали, переадресовав вопросы SpaceX. Информации от компании пока не поступало.

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, принадлежащий Илону Маску, стартовала 31 января во Флориде с люксембургским спутником GovSat-1 с космодрома на мысе Канаверал. Позже, 6 февраля, мощнейшая ракета-носитель Falcon Heavy на базе Falcon 9 успешно вывела в космос спортивный автомобиль Маска Tesla.