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    Израиль выпустил ракеты по военному объекту в Сирии

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (406)

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    По данным оборонного ведомства Сирии, несколько ракет были запущены в ночь на среду из воздушного пространства Ливана. Силам ПВО Сирии удалось перехватить ракеты и уничтожить большинство из них.
    Истребитель ВВС Израиля F-15
    JACK GUEZ / AFP

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Израильские ВВС выпустили несколько ракет по военному объекту в пригороде сирийского Дамаска, сообщается в заявлении генерального командования сирийской армии, опубликованном на официальном сайте министерства обороны страны.

    Согласно заявлению, ракеты были запущены в 3.42 по местному времени (совпадает с киевским) из воздушного пространства Ливана. Силам ПВО Сирии удалось перехватить ракеты и уничтожить большинство из них. В генеральном командовании вновь заявили, что Израиль несет ответственность за эти агрессии.

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    В начале января командование армии Сирии сообщало, что ВВС Израиля нанесли несколько ракетных ударов по военным объектам в пригороде Дамаска. Ракеты были выпущены с Голанских высот и самолетами из воздушного пространства Ливана.

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