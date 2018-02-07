Израиль выпустил ракеты по военному объекту в Сирии

JACK GUEZ / AFP

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Израильские ВВС выпустили несколько ракет по военному объекту в пригороде сирийского Дамаска, сообщается в заявлении генерального командования сирийской армии, опубликованном на официальном сайте министерства обороны страны.

Согласно заявлению, ракеты были запущены в 3.42 по местному времени (совпадает с киевским) из воздушного пространства Ливана. Силам ПВО Сирии удалось перехватить ракеты и уничтожить большинство из них. В генеральном командовании вновь заявили, что Израиль несет ответственность за эти агрессии.

Читайте также: Турецкая армия начала военную операцию "Оливковая ветвь"

В начале января командование армии Сирии сообщало, что ВВС Израиля нанесли несколько ракетных ударов по военным объектам в пригороде Дамаска. Ракеты были выпущены с Голанских высот и самолетами из воздушного пространства Ливана.